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        Haberler Magazin 'Mukadderat'ın galası Kastamonu'da yapıldı

        'Mukadderat'ın galası Kastamonu'da yapıldı

        61'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda, 'En İyi Film Ödülü'nü kazanan 'Mukadderat'ın galası Kastamonu'da gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:36
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        'Mukadderat'ın galası yapıldı
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        Yönetmenliğini Nadim Güçün yaptığı, oyuncu kadrosunda; Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol, Osman Alkaş, Sacide Taşaner ve Cem Zeynel Kılıç'ın yer aldığı filmde, eşini kaybetmesinin ardından yalnız kalma korkusuyla hemen yeniden evlenmek isteyen Sultan'ın hikâyesi anlatılıyor.

        Kastamonu'da gerçekleştirilen galanın ardından yapımcı Rodi Kayım, yönetmen Nadim Güç, senarist Erdi Işık ile oyuncular Nur Sürer ve Şirin Sultan Saldamlı izleyicilerle söyleşide buluştu.

        Soruları yanıtlayan, film ekibi, Kastamonu'nun Cide ilçesinde böyle bir filmi çekmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

        Yönetmen Nadim Güç; "Filmi festival için yaptıklarını ama festival korkularıyla yapmadıklarını" ifade etti.

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        Güzel bir film ortaya çıktığını belirten Nadim Güç; "Seyirciye Yeşilçam tadı vermesi ve seyircinin bu tarz filmleri çok özlemiş olması beni çok umutlandırdı. Hep söylüyorum, böyle işler çekmeyi özlemişim; Erdi böyle işler yazmayı, Nur abla böyle projelerde oynamayı özlemiş. Ve siz de böyle işleri izlemeyi özlemişsiniz. Bu müthiş bir enerji" dedi.

        Cide'nin coğrafyasının kendilerine önemli katkı sağladığını dile getiren Nadim Güç; "Malatyalıyım ve ilk kez Kastamonu'ya bu proje için geldim. Cide'yi ilk defa gördüm. Burada birkaç gün geçirdikten sonra zamanın farklı aktığını fark ettim ve bu hissi filme dahil ettim. Filmde farklı bir zaman akışı var. Bazı şeyler yaşanıyor ama kaç gün geçtiğini anlayamıyorsunuz. Bazı yerler yavaş, bazı yerler hızlı akıyor. Bunların hepsi bana büyük bir destek verdi" diye konuştu.

        Oyuncu Nur Sürer ise çok güzel bir senaryoyu filme dönüştürdüklerini kaydederek; "Erdi'nin bu kadar güzel bir senaryo ile karşıma gelmesi çok özeldi. Yani hepimiz birbirimizi besledik. Yönetmenimiz kadın hikâyeleri çeken bir yönetmendi. 'Camdaki Kız'da da birlikte çalıştık. O yüzden üçümüz bir araya geldik ve böyle güzel bir çalışma çıkardık. Güçlü bir karakter Sultan ve böyle bir karakteri oynamaktan çok mutlu oldum. Şahane bir kasabada çalıştık. Yardımcı oyuncu kullanmadık diyebiliriz. Bütün Cide bize çalıştı diyebiliriz. İnanılmaz bir coğrafyada çalıştık" ifadelerini kullandı.

        Senarist Erdi Işık ise organizasyonu yapan Kastamonu Belediyesi'ne teşekkür ederek; "Bu proje, benim ve ekibim için çok özel bir anlam taşıyor. Ben Cideliyim. Bu benim dördüncü filmim, ama bu hikaye memleketime bir vefa borcu niteliğindeydi. Bu yüzden Cide ve Kastamonu'ya içimizi ısıtan bir aile hikâyesi yazmak istedim. Küçük bir hikâyeyle yola çıktık, ancak filmimiz her yerde büyük bir ilgiyle karşılaştı. Çünkü insanlar böyle hikâyeleri özlemiş ve filmde kendilerinden bir pay bulmuş" dedi.

        Söyleşinin sonunda Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir, film ekibine teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mukadderat
        #Cide
        #nur sürer
        #kastamonu
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