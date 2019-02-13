Yetim maaşını kimin aldığını bilmiyorlar

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuyumcular Mahallesi'nde yaşayan Sude Naz (12) ve Onur Kaya (16) 3 yıl önce annelerini kaybetti. Gizli kalp hastalığı olan ve 2016 yılında hayatını kaybeden Sevgi Kaya'nın çocukları Sude Naz ile Onur'un inşaat işçiliği yapan babaları Yusuf Kaya da evden ayrıldı. Amcaları Yücel Kaya'nın ilgilendiği Sude Naz ve Onur Kaya'nın yaşadığı evin 3 hafta önce elektrikleri, borçlarından dolayı kesildi. Mum ışığında ödevlerini yapmaya çalışan Sude Naz, yetkililerden yardım istediklerini belirtti.



İHA'nın haberine göre, mahallelerinde bulunan okula giden ve 6'ncı sınıf öğrencisi olan Sude Naz, büyüyünce avukat olmak istediğini belirterek, "Okuldan geldikten sonra hava kararmış oluyor. Elektriklerimiz kesik olduğu için mum yakıyorum ve ders çalışmaya çalışıyorum. Bazen mumumuz bitiyor, ödevlerimi yapamıyorum. Öğretmenim sorduğunda bazen unuttum diyorum bazen de yapamadığımı söylüyorum. Derslerimden de geri kaldım zaten" diye konuştu.

Tek isteğinin okumak olduğunu belirten Sude Naz, yetkililerden yardım istediklerini ifade ederek, "Ben okumak ve mutlu olmak istiyorum. Okuyamayıp, bu durumda olmak istemiyorum. Sağolsun, amcam bizimle ilgileniyor. Kendi çocuklarından ayırmıyor. Amcam çocuklarına ne alırsa bize de alıyor. Bize yardımcı olsunlar. Ben okumaktan başka bir şey istemiyorum" dedi.Sude Naz'ın amcası Yücel Kaya ise ellerinden geldiği kadar yeğenleriyle ilgilendiklerini belirterek, "Bizden başka ilgilenen kimse yok. Benim de 2 tane çocuğum var, işsizim ama onlar benim yeğenim, sokağa atamam. Çocuklara yetim maaşı bağlanmış ancak bu parayı kimin aldığını bilmiyoruz. Maaş yatıyor ancak kendileri de görmüyor parayı. Çocuklar mum ışığında ders yapmaya çalışıyor. Devlet büyüklerimizden bu çocuklara yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.