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Sosyal medyada ve sosyal yaşantısında ölüm tehtidleri aldığı ve bunları çok kaale almadığını söyleyen Murat Başoğlu “Bazı haddini bilmezler tehdit ediyorlar ama adam öldürmeyi sinek öldürmek zannediyorlar. Kimse öyle bir şeye cesaret edemez, benim adım Murat Başoğlu ben bastığım yerde ayak izimi bırakırım. Herkes aklını başına devşirecek hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Darp marp olayları da palavra benim hakkımda çıkan çoğu haberlerin hepsi yalan. Evlilikte bazen bunlar olabiliyor, eski eşimle konuşmuyorum ayrıca konuşup ne yapacağım. 14 yaşında bir oğlum var sadece oğlumu görüyorum. Herkes hata yapar herkesin yanlışları vardır önemli olan bu yanlışlardan dönüp hayata devam edebilmektir" dedi.