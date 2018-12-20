Murat Başoğlu'ndan takipçisine küfürlü yanıt!

Yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkan sunucu Murat Başoğlu, sosyal medyadan kendisine "Cehennemde sen de böyle yanacaksın" diyen takipçisine küfür etti. Başoğlu, o yoruma "Arkadaşlar hayatımda hiç bir sosyal medyada adam satın almadım. Yazanlara bakılırsa adam değiller. O yüzden para etmezler. Burada olmak istemeyen s... olup gitsin" yanıtını verdi