Murat Başoğlu’nun 14 yıllık eşi Hande Bermek’i Bodrum’da aldattığı kadının öz yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı olduğu iddia edilmiş, ünlü sunucu çıkan söylentileri reddetmişti. Skandalın ardından eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül 2017'de evliliğini bitirmişti ancak ikili, aynı evde yaşamaya devam etmişti.
Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Başoğlu hakkında 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada her iki sanık için de geçen mart ayında beraat kararı çıkmıştı.
TAKİPÇİSİNE KÜFÜR ETTİ
Başoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından kendisine olumsuz yorum yapan bir takipçilerine sert çıktı. Murat Başoğlu, Instagram hesabından paylaştığı videoya "Ne güzel yanıyor odunlar" notunu düştü.
"CEHENNEMDE SEN DE BÖYLE YANACAKSIN!"
Bir takipçisinin, "Cehennemde sen de böyle yanacaksın" yorumu üzerine Başoğlu, çileden çıktı. Takipçisinin yorumuna sinirlenen Murat Başoğlu, "Arkadaşlar hayatımda hiç bir sosyal medyada adam satın almadım. Yazanlara bakılırsa adam değiller. O yüzden para etmezler. Burada olmak istemeyen s... olup gitsin" cevabını verdi.
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