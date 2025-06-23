Murat Çalık hastaneye sevk edildi

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Çalık, cezaevinden ikinci kez hastaneye sevk edildi. 23 Mart'ta tutuklanan geçmişte lenfoma ve lösemi tedavisi gören Murat Çalık'ın, cezaevine girdikten sonra aşırı kilo kaybı yaşadığı kaydedildi.

Avukatları Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olmadığını belirtip tahliyesini talep etmişti. İzmir'de cezaevinde olan Çalık, bu sabah tetkikler için yeniden hastaneye sevk edildi.

Çalık, geçtiğimiz hafta perşembe günü de hastanede kontrolden geçirilmişti.