LÖSEV Başkanı Ezer’den LÖSEMİ hastası tutuklu Murat Çalık’a ilişkin açıklama

LÖSEV Kurucu Başkanı Üstün Ezer, tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın ağır tip LÖSEMİ hastası olduğunu belirterek, “Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmaktadır” dedi.

Ezer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ağır tip LÖSEMİ hastasıdır. Acilen cezaevinden çıkarılmasını tıbben tavsiye ediyorum. Dosyasını inceledim. AML M2 tipi ağır Lösemi + Lenfoma hastası. Tekrarlayabilir. Bir saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmaktadır. Durumu ve kısa sürede 18 kilo verdiğini bile bile hapishane koşullarında tutmak, vücudun savunma sistemini sarsarak Lösemi - Lenfomanın tekrarlamasına neden olmak, cinayetle eş değerdir. Acilen Hematoloji yoğun bakım kliniğine sevk edilmesi gerekiyor. Bu konuda Adli Tıp Kurumuna topu atmak ipe un sermektir ve erken ölümüne neden olabilir.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ortak kararla insanlık onurunu korumak, Anayasal hakkı vermek sizin de görevinizdir. Geciktik. Resmi klinik bilgilerine ulaşıp, bilimsel inceleme yapmadan açıklama yapmak doğru değildi. Ayrıca durumdan çok geç haberimiz oldu. Ancak hemen hareket edilirse LÖSEV ailemiz her lösemi ve kanser hastamızı olduğu gibi Belediye başkanımızı da kucaklayıp hayata bağlayacaktır.”