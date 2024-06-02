Murat Cemcir: Duai'den nişanlım geldi
Murat Cemcir, Bebek'te yanında bir kız arkadaşıyla görüntülendi. Kız arkadaşı, basın mensuplarını fark edince ünlü oyuncunun yanından ayrıldı. Cemcir, "Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusu üzerinde "Dubai'den nişanlım geldi" diyerek kahkaha attı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Murat Cemcir, Bebek sokaklarında yanında bir kız arkadaşı ile yürürken objektiflere yansıdı.
Murat Cemcir'in yanındaki kız arkadaşı, gazetecileri görünce ünlü oyuncunun yanından ayrıldı. Bunun üzerine Cemcir, "Hanımefendi sevgiliniz mi?" sorusu üzerinde "Dubai'den nişanlım geldi" diyerek kahkaha attı.
Daha sonra tiyatro oyununun yemeğine geldiklerini ifade eden Murat Cemcir, "Gözlük takıyorum ama sarhoş değilim. Yanlış anlaşılma olmasın" dedi.