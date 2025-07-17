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        Haberler Magazin Murat Cemcir, yapay zekâ ile kadın oldu

        Murat Cemcir, yapay zekâ ile kadın oldu

        Ünlü oyuncu Murat Cemcir, yapay zekâ ile kadın olduğu fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 16:27 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:28
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        Yapay zekâ ile kadın oldu
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        Murat Cemcir, oyunculuk kariyerinin yanı sıra zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

        Cemcir, son olarak yapay zekâ ile kendisini kadın yaptığı fotoğrafla adından söz ettirdi.

        Ünlü oyuncu, paylaşımına; "Kadın mı olsam mı nasılım mı? Yapay zekâ ile ilk temas" notunu düştü. Cemcir, paylaşımına Gülşen'in 'Sarışınım' şarkısını da ekledi.

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