Murat Dalkılıç'ı sinirlendiren 'Sitare Akbaş' sorusu

"Konuşmak istemiyorum" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Murat Dalkılıç, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda sahne aldı. Konser çıkışı muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, uzun bir aradan sonra sahne almasıyla ilgili konuştu.

Dalkılıç, "Şu anda yapabildiğimizin en iyisini yapmaya karşı çok acayip bir motivasyon var hepimizde. Çünkü çok özlediğimiz bir durum. Bir buçuk senedir çok ciddi bir şekilde yapamadığımız, elimizden oyuncağımızın alındığını hissettiğimiz ve çok kıymetini bildiğimiz bir durum söz konusu. İnsanlar da birbirleriyle eğlenmeye, bir olmaya hasret kalmışlar. Biz de onların bu isteğine karşı neler yapabiliyorsak yapmaya çalışıyoruz." dedi.

MURAT'I SİNİRLENDİREN SORU

37 yaşındaki Murat Dalkılıç, gazetecilerin Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla ilgili sorularına ise sinirlendi. Şarkıcı, konuyla ilgili, "Bana, benim istemediğim bir şeyi sorduğunuzda hiçbir zaman cevaplamayacağım. Ben istersem söyleyeceğim. Konuşmak istemiyorum." demekle yetindi.

Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel ile rol arkadaşı Sitare Akbaş

"DOSTÇA AYRILDIK" DEMİŞTİ

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz sene ilişkilerini sonlandırmıştı. Erçel, yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti.

Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i silmişti. Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı.

Erçel, bir süredir rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşıyor.