"ÇOK YAKIN ARKADAŞIM!"

Dalkılıç, sorular üzerine, "Sezer çok yakın arkadaşım" dedi. Şarkıcı “Sezer Hanım neden yüzünü gizledi?” sorusuna da “Makyajsız olduğu için” yanıtını verdi. Ancak Çakır makyajlı olduğu dikkatlerden kaçmadı.