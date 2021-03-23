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Murat Övüç hakkında karar verildi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, reality show yıldızı Kim Kardashian'a yönelik bir paylaşımında Ermenilere hakaret ettiği gerekçesiyle, "Halkın bir kesimini ırk temelli aşağılama" suçundan hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, açılan davada sanığın üstüne atılı suçla ilgili kastın bulunmadığına yer vererek, Murat Övüç'ün beraatine karar verdi

Murat Övüç hakkında karar verildi - Magazin haberleri
Murat Övüç hakkında karar verildi
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DHA

53 yaşındaki sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Ermeni asıllı reality show yıldızı Kim Kardashian'ın Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını iddia ettiği bir açıklamasına yönelik bir paylaşımda bulunmuştu. Övüç, gönderisinde, "Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime 'barbar' diyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından sosyal medya fenomeni hakkında "Halkın bir kesimini ırk temelli aşağılama" suçundan dava açılmıştı.

Hakim karşısına çıkan Murat Övüç, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya avukatı ve müşteki Simon Çekem katıldı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Duruşmada savunma yapan Övüç, "Videonun tamamı incelendiğinde Türkiye'deki Ermenilerin benim kardeşim olduğunu, onlara yönelik bir söylemim olmadığı anlaşılacaktır. Sözlerim Kim Kardashian isimli televizyon yıldızına yöneliktir. Bu şahıs köklerimize ve Osmanlı'ya hakaret ettiği için böyle bir tepki verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

CEZALANDIRMA TALEP ETTİ

Müşteki Simon Çekem ise, "Sanık, 'Pis Ermeniler' şeklinde sözler kullanarak atılı suçu işlemiştir. 'Falanca insan pistir' dememiştir. Paylaşım içeriği açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti açılan davada sanığın üstüne atılı suçla ilgili kastın bulunmadığına yer vererek, Murat Övüç'ün beraatine karar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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