Murat Övüç’ün oğluna hapis cezası talebi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç'e hapis cezası talebi - Magazin haberleri
ABONE OL

Murat Övüç’ün oğluna hapis cezası talebi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlunun da aralarında bulunduğu 4 sanığın polislere karşı ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Sanıklardan birinin 11 yıla kada, Övüç’ün de aralarında olduğu 3 kişinin ise 7 yıla kadar hapisleri talep edildi

Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç'e hapis cezası talebi - Magazin haberleri
Murat Övüç’ün oğluna hapis cezası talebi
0:00 / 0:00

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç’ün de aralarında bulunduğu 4 sanığın polis memurlarına karşı ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan yargılanmalarına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Burak Can Övüç, Ahmet Bağrıyanık, Alptuğ Kayı, Ergin Ergin ve müşteki polis memurları M.P., S.Y., M.G. ile sanık avukatı hazır bulundu.

"SANIKLAR İLE EKİP ARKADAŞIMIZ ARASINDA BOĞUŞMA VARDI"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki polis memuru M.G. olay tarihinde takviye ekip olarak olay yerine gittiğini söyleyerek, "Biz gittiğimizde sanıklar ile ekip arkadaşlarımız arasında boğuşma vardı. Müdahale ettik, sanıklardan Ahmet Bağrıyanık küfürler etti. Hep birlikte bize direndiler. Ayrıca ‘sizi sürdürürüz, gününüzü göreceksiniz’ gibi tehditlerde bulundular" dedi.

"KELEPÇE TAKAMADIK"

Müşteki polis memuru M.P. beyanında, "Olayın üzerinden uzun zaman geçtiği ve birden fazla olaya müdahale ettiğimiz için detaylarını hatırlamıyorum. Sanıklara kelepçe takmaya çalıştık ancak 4 sanık birden üzerimize saldırdı, bu nedenle takamadık" ifadelerini kullandı. Müşteki polis memuru S.Y. ise şikayetinin devam ettiğini belirtti.

7 YIL HAPİS TALEBİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Ahmet Bağrıyanık’ın müştekilere karşı hakarette bulunduğu sabit olduğundan ‘hakaret’ suçundan 2 yıl 1 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını isterken, tüm sanıkların ‘kamu görevlisine görevi yaptırmamak içi direnme’ suçundan 10 aydan 7 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Müştekilerin beyanlarına katılmadığını söyleyen sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti.

"KORAKOLA KENDİ ARACIMLA GİTTİM"

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanıklar beraatlarını talep ederken, sanık Burak Can Övüç savunmasında, "Polis memurlarının beyanlarını kabul etmiyorum. Direnmiş isem beni neden karakola almamışlar? Karakola kendi aracımla gittim, kamera görüntüleri incelenebilir. Suçlamaları kabul etmiyorum’’ ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanıkların avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Bağrıyanık’ın ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçlarından, şüpheliler Burak Can Övüç, Alptuğ Kayı ile Ergin Ergin’in ise ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Teoman'dan askerlik anısı: İlk gece komutan çağırdı ve... - Magazin haberleri
MAGAZİN "İlk gece komutan çağırdı ve..."
Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti Leyla bebek ile gezintide: Hiç beklemediğimiz bir anda geldi - Magazin haberleri
MAGAZİN "Hiç beklemediğimiz bir anda geldi"
Çağla Şıkel'in anlamsız paniği! - Magazin haberleri
MAGAZİN Anlamsız panik!
Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu ayrıldı mı? - Magazin haberleri
MAGAZİN Birbirlerini sildiler!
Zerrin Özer sağlık durumu nasıl? Menajerinden ilk açıklama geldi
MAGAZİN Zerrin Özer sağlık durumu nasıl?
SON DAKİKA! Zerrin Özer intihar mı etti? Hastaneye kaldırıldı ve... - Magazin haberleri
MAGAZİN Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
Günay Musayeva'dan eski eşi Tolga Karal'e tepki: Bizim onun parasına ihtiyacımız yok! - Magazin haberleri
MAGAZİN "Onun parasına ihtiyacımız yok!"
Hülya Avşar'dan iddialı dekolte - Magazin haberleri
MAGAZİN Hülya Avşar'ın iddialı dönüşü
Yılmaz Vural yağmura yakalandı - Magazin haberleri
MAGAZİN Yağmura yakalandı
Serkan Kaya, babasını son yolculuğa uğurladı - Magazin haberleri
MAGAZİN Serkan Kaya'nın baba acısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.