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Haberler Magazin Murat Yıldırım'a 'Aziz'in setinde sürpriz kutlama
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Murat Yıldırım'a sette sürpriz kutlama

Show TV’nin sevilen dizisi, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği 'Aziz'in setinde sürpriz bir kutlama vardı. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım yeni yaşına sette çalışarak girdi

Murat Yıldırım'a 'Aziz'in setinde sürpriz kutlama
Sette sürpriz kutlama
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HABERTURK.COM

Ekranların sevilen dizisi 'Aziz'in başrol oyuncusu Murat Yıldırım, 43. yaşına girdi. Sette çekimler devam ederken, dizi ekibinin hazırladığı sürpriz kutlamaya Yıldırım’ın eşi Iman Elbani de katıldı.

Sahne arasında elinde pasta ile içeri giren eşi, arkasında toplanan oyuncu ve çekim ekibini gören Murat Yıldırım şaşkınlığını gizleyemedi.

Eşinden aldığı pastayı önce 'Aziz' dizisi sonra da kendi için dilek tutarak üfleyen Yıldırım, tüm ekibe ve gün boyu tebrik mesajları yağdıran hayranlarına teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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