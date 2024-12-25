Murat Yıldırım'dan, evlilik yıl dönümü paylaşımı: 8 yıl aşk ile…
Murat Yıldırım ile Iman Elbani, evliliklerinin 8'nci yılını romantik bir paylaşım ile kutladı; "Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun"
Murat Yıldırım, 2016'da Faslı Iman Elbani ile hayatını birleştirmişti. Çift, 2022 Ekim ayında kızları Miray'ın dünyaya gelmesiyle ailelerini büyütmüştü.
Şimdilerde 'İki Ağaç' adlı filminde Eva Green ile başrolü paylaşan Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani ile evliliklerinin 8'inci yıl dönümünü kutladı.
Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından eşini öptüğü bir kareyi ve düğünlerinden özel bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.