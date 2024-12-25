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        Haberler Magazin Murat Yıldırım'dan, evlilik yıl dönümü paylaşımı: 8 yıl aşk ile… - Magazin haberleri

        Murat Yıldırım'dan, evlilik yıl dönümü paylaşımı: 8 yıl aşk ile…

        Murat Yıldırım ile Iman Elbani, evliliklerinin 8'nci yılını romantik bir paylaşım ile kutladı; "Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 21:03 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:03
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        Murat Yıldırım, 2016'da Faslı Iman Elbani ile hayatını birleştirmişti. Çift, 2022 Ekim ayında kızları Miray'ın dünyaya gelmesiyle ailelerini büyütmüştü.

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        Şimdilerde 'İki Ağaç' adlı filminde Eva Green ile başrolü paylaşan Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani ile evliliklerinin 8'inci yıl dönümünü kutladı.

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        Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından eşini öptüğü bir kareyi ve düğünlerinden özel bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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        Ünlü oyuncu paylaşımına; "8 yıl aşk ile… Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun" notunu ekledi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Murat Yıldırım
        #Iman Elbani
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