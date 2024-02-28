Murat Yıldırım kızı Miray'ın yüzünü gösterdi: Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca...
Birçok kişi çocuğunun veya çocuklarının fotoğraflarını / videolarını çeşitli nedenlerden dolayı sosyal medya hesaplarından yayımlamıyor. Bu durum, birçok ünlüde de görülüyor. Murat Yıldırım da o ünlülerden biriydi. Ta ki kayın pederinin tansiyonu yükselene kadar
2016'da kendisi gibi oyuncu olan Iman Elbani ile nikâh masasına oturan Murat Yıldırım, 8 Ekim 2022'de de Miray adını verdiği kızını kucağına almıştı. Çift, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Murat Yıldırım ile Iman Elbani, meslektaşlarının aksine kameralardan uzakta büyütmeyi tercih etmiş ve kızları Miray'ın yüzünü hiç göstermemişti. Fakat çiftten sürpriz bir paylaşım geldi.
Murat Yıldırım'ın kayınpederi Bouchaib El Bani, torunu Miray'ı paylaşınca, Yıldırım da kızının yüzünü göstermek zorunda kaldı.