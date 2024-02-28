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        Haberler Magazin Murat Yıldırım kızı Miray'ın yüzünü gösterdi: Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca... - Magazin haberleri

        Murat Yıldırım kızı Miray'ın yüzünü gösterdi: Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca...

        Birçok kişi çocuğunun veya çocuklarının fotoğraflarını / videolarını çeşitli nedenlerden dolayı sosyal medya hesaplarından yayımlamıyor. Bu durum, birçok ünlüde de görülüyor. Murat Yıldırım da o ünlülerden biriydi. Ta ki kayın pederinin tansiyonu yükselene kadar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 12:27 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:48
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        2016'da kendisi gibi oyuncu olan Iman Elbani ile nikâh masasına oturan Murat Yıldırım, 8 Ekim 2022'de de Miray adını verdiği kızını kucağına almıştı. Çift, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

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        Murat Yıldırım ile Iman Elbani, meslektaşlarının aksine kameralardan uzakta büyütmeyi tercih etmiş ve kızları Miray'ın yüzünü hiç göstermemişti. Fakat çiftten sürpriz bir paylaşım geldi.

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        Murat Yıldırım'ın kayınpederi Bouchaib El Bani, torunu Miray'ı paylaşınca, Yıldırım da kızının yüzünü göstermek zorunda kaldı.

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        "KAYINPEDERİN TANSİYONU YÜKSELMİŞ"

        Kızıyla videosunu yayımlayan Murat Yıldırım, paylaşımına; "Kayınpeder yanlışlıkla paylaşınca tansiyonu yükselmiş. Biz de paylaşalım ki tansiyonu düşsün. Miray’dan sevgilerle..." ifadelerini not düştü.

        #Murat Yıldırım
        #Iman Elbani
        #Miray Yıldırım

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