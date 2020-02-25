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6 metre karda önce yol açtılar, şimdi genişletiyorlar

DHA

MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan 9 köy ve 22 mezraya ulaşım sağlandı. Ekipler, bir aracın geçebildiği yolu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. 

MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan 9 köy ve 22 mezraya ulaşım sağlandı. Ekipler, bir aracın geçebildiği yolu genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. 
Şubat ayının ilk günlerinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy yolu ulaşıma kapandı. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 2 ila 6 metre arasında değiştiği yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. 1 Şubat'ta kapanan grup köy yolunu tek aracın geçebileceği halde 17 Şubat günü ulaşıma açan ekipler, şimdi de yolu genişletmek için hummalı bir çalışma sürdürüyor. Metrelerce kar kalınlığıyla mücadele eden ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyor. 
İl Özel İdaresi kar savurma operatörü Celal Tümer, "Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri olarak bir haftadır Üçevler Grup Köy yolunda çalışıyoruz. Yolları açtık, şu anda sorun yok. Yollar açık, ulaşım sağlanmıştır. Şimdi ise yolları genişletmeye çalışıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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