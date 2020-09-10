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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman İl Müdürü Aydın, Malazgirt Ziraat Odasını ziyaret etti

İHA

Tarım ve Orman İl Müdürü Aydın, Malazgirt Ziraat Odasını ziyaret etti

– Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ziyaret ettiler.
Muş’un Malazgirt ilçesinde açılacak makine ekipman parkını ziyaret eden Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdem Taşsöken, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin makamında ziyaret ettiler. İl Tarım ve Orman Müdürü Aydın, Malazgirt’te açılacak makine ekipman parkının Malazgirtli çiftçilere hayırlı olması dileğinde bulunarak, ziraat odalarının tarım politikaları açısından önemini değindi. Aydın, “Malazgirt Ziraat Odasının makine ekipman parkının ilçedeki çiftçilerimiz için çok faydalı olacaktır. Bu tarım aletlerinden tüm çiftçilerimiz faydalanabilir. Tarlasında taş olan çiftçi, taş toplama makinesi alacak. Ziraat odalarıyla aynı amaca hizmet eden ve daima koordineli bir şekilde hareket eden kurumlarız, birlik ve dayanışma içinde çalışarak yapacağımız projelerle ülke tarımına büyük katkılar sağlayacağız” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç; ziraat odalarının, maddi ve manevi olarak her koşulda İl ve İlçe Tarım Orman Müdürlüklerinin yanında ve destekçisi olduklarını belirtti. Başkan Kılıç, ”Makine ekipman parkımızı çok şükür faaliyete geçirdik. Makine ekipman parkında oluşumunda İl Tarım ve Orman Müdürümüzün emeği çok büyük. Kendilerine Malazgirtli çiftçilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Makine ekipman parkımızdaki envanterlerimiz 3 adet taş toplama makinesi,4 adet katı gübre serpme römorku, 1 adet hububat ekme mibzeri, 1 adet patates sökme makinesi, 1 adet patates dikim makineleridir. Bu makineler Malazgirt Ziraat Odası Başkanlığı tarafından projelendirilmiş. Valimiz Doç. Dr. İlker Gündözöz tarafından projesi onaylanmış, proje desteği ise Muş İl Özel İdaresi tarafından sağlanmıştır. İl Genel Meclis Üyeleri tarafından Malazgirt Ziraat Odasına tahsis edilmiştir. Biz Malazgirtli çiftçilere makine ekipman desteklerini esirgemeyen başta Valimiz olmak üzere emeği ve desteği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Kılıç, makine ekipman parkına verdiği desteklerden dolayı Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın’a Malazgirtli çiftiler adına teşekkür plaketi takdim etti.

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