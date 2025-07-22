Muş'ta 16 yetiştiriciye kaz yavrusu dağıtıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde kaz yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Kaz Yetiştiriciliği Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında 16 yetiştiriciye hem kaz hem de modern prefabrik kümes desteği sağlandı. Ayrıca yetiştiricilere kesim sonrası etlerin muhafazası için derin dondurucu verileceği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz, gazetecilere, Kaz Yetiştiriciliği Projesinin ilçe için önemli olduğunu söyledi.

Kaz yetiştiriciliğinin önemli bir gelir kaynağı oluşturduğunu ifade eden Korkmaz, "Proje sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal kalkınma açısından da önem taşıyor. Bu kapsamda 50 kişiye kaz yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi. Destek alan 16 yetiştiriciye her biri 100 metrekare alana sahip 99 baş kapasiteli kaz çiftlikleri kuruldu. Kazların dağıtımının ardından üreticilerimize gerekli teknik destek ve eğitim daha önce sağlandı. Bundan sonra da süreci yakından takip edecek ve desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.