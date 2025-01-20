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        Haberler Gündem Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Güncel haberler

        Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 22:11 Güncelleme: 20.01.2025 - 22:11
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        Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muş-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında 2 otomobil durduruldu.

        Narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada 10 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 200 gram eroin ve 178 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir şüpheli serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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