O iddialara yanıt

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HABERTURK.COM

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) Yürütme Kurulu Başkanı Recep Ergül, Arif Sağ ile Cahit Berkay'ın MESAM üyeliklerinin düşürüldüğüne dair haberlerle ilgili açıklama yaptı.

"BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Ergül açıklamasında, "Çeşitli basın yayın kuruluşları ile sosyal medyada yer alan 'Arif Sağ ve Cahit Berkay MESAM'dan atıldı' haberleri, tamamen yalan ve bir algı operasyonundan ibarettir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Her iki meslek büyüğümüz de, bizim değerli üyelerimizdir. Bu tarz entrika ve ayak oyunlarına daha önce de defalarca kez tanıklık ettik. Bu yalan haberleri yapan söz konusu basın-yayın kuruluşları ile sosyal medya sahiplerine karşı gerekli her türlü hukuki işlemi başlatacağımızı ve RTÜK'e karşı şikayette bulunacağımızı saygıyla duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

— recep ergül (@recep_ergul) September 29, 2021

CAHİT BERKAY'DAN AÇIKLAMA

Cahit Berkay da, "MESAM'ın 2018 yılında yapılan genel kuruluna ilişkin devam eden hukuksal bir süreç var. İstinaf mahkemesine itiraz yolumuz açık. Kaldı ki bahsi geçen davanın bizim üyeliğimizle de bir ilgisi yok. Varmış gibi algı yaratmaya çalışanlara lütfen itibar etmeyiniz. Hala MESAM üyesiyim. Bu haberlerin MUYORBİR Genel Kurulu'nun yapıldığı gün yayılması da manidar. Bu vesileyle MÜYORBİR seçimlerini kazanan Burhan Şeşen başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu da tebrik eder, hepsine tek tek başarılar dilerim." dedi.

— Cahit Berkay (@cahit_berkay) September 29, 2021

NE OLMUŞTU?

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada 2018 yılında yapılan Genel Kurul’un iptali kararı çıktı. Bu yıl yapılan seçimde MESAM Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Recep Ergül ve Coşkun Sabah, Suat Suna gibi isimlerden oluşan ekibi 2018’de Orhan Gencebay'ın yenildiği Genel Kurul'un iptali için 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 109 sahte üyenin oy kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı.

2018’de Bakanlığın atadığı geçici üst kurul yönetimdeki Arif Sağ, Cahit Berkay ve Ali Rıza Binboğa'nın da içinde bulunduğu 11 MESAM üyesini üyelikten çıkarmıştı. Bu isimler 11. İdare Mahkemesi'nde açtıkları dava sonucunda MESAM'a dönmüş, aynı yıl Mayıs ayında yapılan Genel Kurul toplantısında Arif Sağ ve ekibi kayyum atanmış olan MESAM yönetimini yeniden kazanmıştı.

2018’deki Genel Kurul’un kararlarının kesin hükümsüzlüğüne hükmeden mahkeme kararının ardından Arif Sağ ve Cahit Berkay gibi isimlerin MESAM üyeliklerinin hukuken düştüğü iddia edildi.