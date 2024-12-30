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        Gölcük Değirmendere’de müsilaj sualtı kamerasıyla görüntülendi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere'de, su üstünden görünmeyen müsilajın sualtındaki yayılımı kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:00
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        Müsilaj sualtı kamerasıyla görüntülendi
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere'de müsilaj sualtı kamerasıyla görüntülendi.

        Gölcük Değirmendere'de, su üstünden görünmeyen müsilajın sualtındaki yayılımı kaydedildi.

        Özellikle 0-20 metre derinlik aralığında yoğun olarak gözlemlenen ve birçok deniz canlısına zarar veren müsilajın, pelajik alandaki deniz analarını hapsettiği, midyelerin üzerini kapladığı ve bölgenin simgesel canlılarından olan denizatlarını da olumsuz etkilediği görüldü.

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