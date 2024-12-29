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        Haberler Gündem Çevre Prof. Öztürk'ten Marmara Denizi için korkutan uyarı - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Prof. Öztürk'ten Marmara Denizi için korkutan uyarı

        Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ten Marmara Denizi, özellikle de İstanbul Boğazı için kritik bir uyarı geldi. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 29.12.2024 - 09:40 Güncelleme: 29.12.2024 - 09:40
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        Marmara Denizi için korkutan uyarı
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        Marmara Denizi’ndeki kirlilik hep gündemimizde elbette. Zira müsilaj tehdidi sürüyor, canlı türü azalıyor. Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ten de ciddi bir uyarı geldi. İşte Öztürk’ün o çarpıcı açıklamaları…

        * İstanbul Boğazı 25 metre derinliğinden itibaren oksijensiz, balıklar sadece ilk 25 metre derinlikte göç edebiliyor.

        * AB ve benzeri ülkelerde 50 metreden sığ denizlerde avlanmak yasak. Marmara Deniz’inde ilk 25 metre derinlikte balık yaşayabilir.

        * Balıkların göç yolu olan Boğaz’ı ağlarla kesip avlanmak katliamdır, Marmara Denizi’nde balık neslini yok etmektir.

        * İstanbul Boğazı Çubuklu ve Paşabahçe açıklarında balıkçı tekneleri, avlanmak için denize bıraktıkları ağlarla birlikte akıntıya kapılarak sürüklendi. Balık göç yollarını kapatan ve balık neslini yok eden bu yanlış uygulamaya dur denilmeli.

        * İstanbul Boğazı'nın en dar ve en akıntılı bölgesine ağ atılması balık göçüne ciddi darbe vurulması ve Marmara Denizi'nde balık neslinin tükenmesi ve geleceği yok edilmesi demektir.

        * Acilen Marmara denizi gırgır avcılığına kapatılmalı. Boğazlar dahil av derinliği 24 metreden 50 metreye çekilmeli ve uygulanmalı. Boğazın kurtuluşu ancak bu yolla düzeltilir.

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