Türk filmlerini Bodrum, Yunanistan'ın Kos Adası’yla buluşturacak olan Bodrum Türk Filmleri Haftası, bu yıl 13-22 Eylül arasında düzenlenecek.





Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi, Rodos Belediyesi, Kos Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) ve Cinemarine Sinemaları’nın katkıları ile Bodrum Sinema ve Kültür Derneği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenecek 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nın basın toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Başkanı (SİSAY) Cenk Sezgin, Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı (MGD) Okan Sarıkaya, yönetmen Serdar Akar, Erdal Beşikçioğlu, Ertan Saban, Cemre Melis Çınar, Fatih Ayhan'ın katıldı.

Cenk Sezgin; “Bu yıl 8'inci kez düzenlenecek etkinliğin ağırlayacağımız konuklarımızdan vereceğimiz ödüllere ve göstereceğimiz filmlere kadar birçok sürprizleri olacak” dedi.

Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı (MGD) Okan Sarıkaya da Bodrum Türk Filmleri Haftası'nın destekçilerinden olduklarını ve organizasyonunun içine bir fiil dahil olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda SİSAY Yaşam Boyu Onur Ödülü Fatma Girik’e, SİSAY Onur Ödülü Ayşen Gruda’ya, SİSAY EMEK ÖDÜLÜ Sumru Yavrucuk, Altan Erkekli, Erkan Can ile Bahar Öztan’a, SİSAY Başarı Ödülü Zerrin Tekindor ile Timuçin Esen’e ve SİSAY Genç Başarı Ödülü, Enis Batur’a verilecek.





'Müslüm' filminin ilk kez Bodrum Türk Filmleri Haftası’ndan özel bir tanıtımının yapılacağını ifade eden SİSAY Başkanı Cenk Sezgin, bu yıl ayrıca henüz vizyona girmemiş çok özel yapımların da tanıtımlarının ve özel gösterimlerinin yapılacağını söyledi.

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