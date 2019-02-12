Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü

Giriş: 12.02.2019 - 07:54 | Güncelleme:  

Oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık 4 aydır Mustafa Aksakallı ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan eden ikiliden Ezgi Mola, oturdukları kafede gizli gizli fotoğraflarını çeken hayranlarına sitem etti

  • 1Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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    Oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık 4 aydır Mustafa Aksakallı ile aşk yaşıyor. Gözlerden uzak aşk yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen pozlarını paylaşarak birlikte olduklarını ilan etmişti. 

  • 2Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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    "ÜMÜĞÜNÜ SIKARIM!"

    Mola, oturdukları kafede gizli gizli fotoğraflarını çeken hayranlarına sosyal medya hesabından sitem etti. Ünlü oyuncu, "Sevgili arkadaşlarım; artık şu magazinci olmayanların oturduğumuz kafede gizli gizli ünlü çekme sevdası son bulsun. Magazinci işini yapsın, oyuncu oyununu oynasın. Eğer seviyorsa gelsin "Seviyoruz" desin. "Zamanımı harcama, ümüğünü sıkarım!" demek istiyorum mesela onlara. Eğer sevmiyorsan da gizli gizli o ünlünün fotoğrafını çekmeye çalışma. Nasıl, güzel fikir değil mi?" ifadelerini kullandı.

  • 3Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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    Geçtiğimiz günlerde Enis Arıkan'ın doğum günü partisine katılan Ezgi Mola, ilk kez işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile beraber görüntülenmişti.

  • 4Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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    "KRALİÇEM"

    Ezgi Mola'nın rol aldığı Alice Müzikali'nin ilk gösterimini izlemeye giden Aksakallı, samimi pozlarını "Kraliçem" notuyla sosyal medya hesabından paylaşarak sevgilisine destek olmuştu. 

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  • 22Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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  • 23Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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  • 24Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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  • 25Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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  • 26Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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  • 27Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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  • 28Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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  • 29Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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  • 30Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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  • 31Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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  • 32Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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  • 33Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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  • 34Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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  • 35Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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  • 36Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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  • 37Mustafa Aksakallı ile aşk yaşayan Ezgi Mola ateş püskürdü - Magazin haberleri
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Yorumlar 1
  • ismetturk11 saat önce
    şu cenazede çekmeyin deyiip ünlü olduğunu sananlar gibi kim arkadaş bunlar merak ettim
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