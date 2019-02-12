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"ÜMÜĞÜNÜ SIKARIM!"

Mola, oturdukları kafede gizli gizli fotoğraflarını çeken hayranlarına sosyal medya hesabından sitem etti. Ünlü oyuncu, "Sevgili arkadaşlarım; artık şu magazinci olmayanların oturduğumuz kafede gizli gizli ünlü çekme sevdası son bulsun. Magazinci işini yapsın, oyuncu oyununu oynasın. Eğer seviyorsa gelsin "Seviyoruz" desin. "Zamanımı harcama, ümüğünü sıkarım!" demek istiyorum mesela onlara. Eğer sevmiyorsan da gizli gizli o ünlünün fotoğrafını çekmeye çalışma. Nasıl, güzel fikir değil mi?" ifadelerini kullandı.