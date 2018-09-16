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"GÜLBEN İYİ ARKADAŞIM"

Gülben Ergen’le bir ömür boyu dost olduklarını, bunun her anne, baba için korunması gereken bir değer olduğunu ifade Mustafa Erdoğan, “Gülben iyi arkadaşım, sürekli görüşüyoruz. Anne-babalar böyle davranmalı, bu olgunluğu göstermeleri gerekir. ” açıklamalarında bulundu.