CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten bulundu mu? İşte son gelişmeler
CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in Filyos Çayı'nda akıntıya kapılmasının ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken, "Mustafa Erten bulundu mu?" sorusuna yanıt aranmaya başladı. Yetkililerden gelecek yeni açıklamalar yakından takip edilirken, ekiplerin çaydaki arama faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüğü öğrenildi. İşte son bilgiler...
Giriş: 08 Haziran 2026 - 09:20 Güncelleme:
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Filyos Çayı'nda akıntıya kapılması sonrası gündeme gelen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in hayatı ve siyasi geçmişi merak konusu oldu. Yaşanan olayın ardından kamuoyunda "Mustafa Erten kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları araştırılıyor. İşte güncel gelişmeler...
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MOLA VERMİŞTİ
Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden, Erten'in (72) de içinde bulunduğu otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun Pirinçlik-Çakırlar mahalleri mevkisinde mola verdi.
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FİLYOS ÇAYI'NA DÜŞEREK AKINTIYA KAPILDI
AA'nın haberine göre; araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağı kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı. Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.