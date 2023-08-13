Mustafa Sandal: Kalpten sarılıyorsun

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"ÇOK ÖZEL BİR ADAMSIN"

Öte yandan Mustafa Sandal, 11 Ocak'ta 53'üncü yaşına girmişti. Eşinin doğum gününe özel duygusal bir yazı kaleme alan Melis Sandal, "Doğduğun güne şükürler olsun canım kocam. Sen çok özel bir adamsın. İyi ki sensin yol arkadaşım. İyi ki doğdun" demişti.