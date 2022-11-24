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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Sandal: O rakamlara gülesim geliyor

Mustafa Sandal, şarkıcıların yılbaşı sahne ücretleri sorulması üzerine açıklamalarda bulundu. Sandal, "Normal bir zamana göre 2-3 kat daha fazla ücretler olabiliyor. Bu bir gerçek ama bazı isimlerin aldıkları rakamları görünce gülesim geliyor" şeklinde konuştu

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  • Mustafa Sandal: O rakamlara gülesim geliyor - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ile birlikte Etiler'de görüntülendi. El ele alışverişe çıkan ikilinin aralarındaki uyum ve Sütşurup'un pembe terlikleri görenleri şaşkınlığa uğrattı.

    Ayaküstü kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Sandal, yılbaşı programının netleşmediğini fakat yüksek ihtimalle Azerbaycan'da olacağını söyledi.
  • Mustafa Sandal: O rakamlara gülesim geliyor - Magazin haberleri

    "BEN YEMEM"

    Mustafa Sandal, şarkıcıların yılbaşı sahne ücretleri sorulması üzerine ise, "Normal bir zamana göre 2-3 kat daha fazla ücretler olabiliyor. Bu bir gerçek ama bazı isimlerin aldıkları rakamları görünce gülesim geliyor. Kimisi PR (reklam) olsun diye fiyatını yüksek göstermeye çalışıyor ama ben yemem! Aslında halk da yemiyor. 30 yıldır bu sektördeyim, ben yemem!" dedi.
  • Mustafa Sandal: O rakamlara gülesim geliyor - Magazin haberleri

    "ÖYLEYSE EKİBİ YAŞAMIŞTIR"

    Tarkan'ın yılbaşı gecesi 18 milyon TL alacak olması hatırlatılan Sandal, "Öyleyse ekibi yaşamıştır..." ifadelerini kullanarak, gülümsedi.
  • Mustafa Sandal: O rakamlara gülesim geliyor - Magazin haberleri

    "BOMBA GİBİ GELİYORUM!"

    Ünlü şarkıcı, son olarak, "Aralık ayında 8-9 farklı ülkede konser vereceğim ama mayıs ayında bir sürprizim olacak ve çok konuşulacak. Şimdi projem hakkında detay vermek istemiyorum ama bomba gibi geliyorum!" açıklamasında bulundu.
  • Mustafa Sandal: O rakamlara gülesim geliyor - Magazin haberleri

    İKİNCİ KEZ EVLENDİ

    2018'de Emina Jahovic'ten boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, geçtiğimiz haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturmuştu. İtalya'nın başkenti Roma'da "Evet" diyen Jahovic ile Sandal, ardından Marmaris'te de düğün yapmıştı.
  • Mustafa Sandal: O rakamlara gülesim geliyor - Magazin haberleri

    DÖRT YIL ÖNCE BOŞANDI

    Öte yandan 2008'de evlenen Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 10 yıl sonra boşanmıştı.
  • Mustafa Sandal: O rakamlara gülesim geliyor - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK BABASI

    Sandal'ın Sırp şarkıcı ile evliliğinden Yaman ve Yavuz adında iki çocuğu bulunuyor.

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