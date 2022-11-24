Mustafa Sandal: O rakamlara gülesim geliyor

"BEN YEMEM"

Mustafa Sandal, şarkıcıların yılbaşı sahne ücretleri sorulması üzerine ise, "Normal bir zamana göre 2-3 kat daha fazla ücretler olabiliyor. Bu bir gerçek ama bazı isimlerin aldıkları rakamları görünce gülesim geliyor. Kimisi PR (reklam) olsun diye fiyatını yüksek göstermeye çalışıyor ama ben yemem! Aslında halk da yemiyor. 30 yıldır bu sektördeyim, ben yemem!" dedi.