Mustafa Sarıgül: Hadise, Türkiye'nin Madonna'sı
Cumhuriyet Halk Partisi'den Erzincan milletvekili olan Mustafa Sarıgül, Erzincan'da konser verecek olan Hadise'yi havalimanında karşıladı
Cumhuriyet Halk Partisi'nden Erzincan milletvekili olan Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından, şarkıcı Hadise'yi memleketi Erzincan'a çağırmıştı. Sarıgül; "Sevgili Hadise, Almanya, Fransa, İngiltere’ye gidiyorsun. Can Erzincan seni bekliyor" demişti.
Mustafa Sarıgül’ün bu çağrısı sonrasında, Hadise; "Gelmiyor muyum sandınız? Erzincan hazır olun. Sahne bizim" diyerek kente geleceğini duyurmuştu.
Mustafa Sarıgül, bu akşam Erzincan'da konser verecek olan Hadise'yi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda karşıladı. Sarıgül; "Türkiye’nin Madonna’sı Hadise can Erzincan’da. Hoş geldin can Hadise" sözleriyle, ünlü şarkıcıyı karşıladığı anları paylaştı.