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        Haberler Magazin Mustafa Sarıgül: Hadise, Türkiye'nin Madonna'sı - Magazin haberleri

        Mustafa Sarıgül: Hadise, Türkiye'nin Madonna'sı

        Cumhuriyet Halk Partisi'den Erzincan milletvekili olan Mustafa Sarıgül, Erzincan'da konser verecek olan Hadise'yi havalimanında karşıladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 17:37 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:37
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        Sarıgül, Hadise'yi böyle karşıladı
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        Cumhuriyet Halk Partisi'nden Erzincan milletvekili olan Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından, şarkıcı Hadise'yi memleketi Erzincan'a çağırmıştı. Sarıgül; "Sevgili Hadise, Almanya, Fransa, İngiltere’ye gidiyorsun. Can Erzincan seni bekliyor" demişti.

        Mustafa Sarıgül’ün bu çağrısı sonrasında, Hadise; "Gelmiyor muyum sandınız? Erzincan hazır olun. Sahne bizim" diyerek kente geleceğini duyurmuştu.

        Mustafa Sarıgül, bu akşam Erzincan'da konser verecek olan Hadise'yi, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda karşıladı. Sarıgül; "Türkiye’nin Madonna’sı Hadise can Erzincan’da. Hoş geldin can Hadise" sözleriyle, ünlü şarkıcıyı karşıladığı anları paylaştı.

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        #mustafa sarıgül
        #hadise
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