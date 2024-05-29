Mustafa Uğurlu: Nereye kaçtığını bilmiyorum
Mustafa Uğurlu, Cihangir sokaklarında bir kadın ile birlikte yürüyüş yaparken görüntülendi. O sırada Uğurlu'nun yanındaki kadın gazetecileri fark edince aniden kaçmaya başladı. Yanındaki kadının sevgilisinin olmadığını ifade eden ünlü oyuncu, gazetecilerin "Normal arkadaşınız olsa kaçar mıydı?" sorusuna "Ben de onu anlamadım, nereye kaçtığını da bilmiyorum" yanıtını verdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mustafa Uğurlu, Cihangir'deki bir mekânda bir kadın ile birlikteydi. Mekândan birlikte ayrılan ikili, bir süre sokakta yürüyüş yaptı.
Çantasındaki gülü koklayan kadın, basın mensuplarını fark edince panikledi.
GAZETECİLERİ GÖRÜNCE KAÇTI
Mustafa Uğurlu'nun yanından koşar adımlarla kaçan kadın, bir otelin giriş kısmına saklandı.
"NORMAL ARKADAŞIM"
Mustafa Uğurlu, gazetecilerin "Sevgiliniz mi?" sorusuna "Hayır, sadece normal bir arkadaşım" yanıtını verdi.
"BİZ ÜNLÜLER RAHATIZ"
Mustafa Uğurlu, "Normal arkadaşınız olsa kaçar mıydı?" sorusuna ise "Ben de onu anlamadım, nereye kaçtığını da bilmiyorum. Biz ünlüler rahatız ama onlar her zaman rahat davranamaz" sözleriyle karşılık verip durumu açıklamaya çalıştı.
Mustafa Uğurlu daha sonra "Ben de bir arayayım, nereye kayboldu?" dedikten sonra oradan uzaklaştı.