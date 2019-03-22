Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu

Giriş: 22.03.2019 - 12:58 | Güncelleme:  

Son olarak 'Kiralık Aşk' dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Sinem Öztürk ile Mustafa Uslu'nun ikiz bebekleri geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti. Çift bebekleriyle ilk pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı

  • 1Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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    2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan oyuncu Sinem Öztürk, ikiz bebeklerini 11 Mart'ta dünyaya getirmişti.

  • 2Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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    Sinem Öztürk, Mustafa ve Kemal adını verdikleri ikiz bebekleriyle fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

  • 3Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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    Öztürk'ün bebeklerine sarılarak verdiği poz kısa sürede binlerce beğeni aldı.

  • 4Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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    Mustafa Uslu bugün canlı yayına bağlandığı 2. Sayfa programında da samimi açıklamalarda bulundu. İşte Uslu'nun açıklamalarından satırbaşları: 

  • 5Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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    "Aynı günde hem baba hem dede oldum. Allah öylesini nasip etti bana şükürler olsun aynı güne denk geldi.

     

  • 6Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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    3 hafta erken doğum oldu. Şükürler olsun şimdi eşim de çok iyi Allah onu benim ve çocuklarımın başından eksik etmesin.

  • 7Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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    Rabbim herkese o duyguyu yaşatsın muhteşem bir duygu. Kelimelerle anlatmak mümkün değil. Rabbim bu duyguyu annelere bahşetmiş. Asla bir erkeğin yapabileceği bir şey değil. İnanılmaz bir şey." dedi. 

     

  • 8Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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  • 9Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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  • 10Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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  • 11Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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  • 12Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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  • 13Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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  • 14Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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  • 15Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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  • 16Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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  • 17Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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  • 18Mustafa Uslu ile Sinem Öztürk Uslu çiftinin ikizleriyle ilk pozu - Magazin haberleri
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