Mustafa Uslu'nun eşi Sinem Öztürk ikiz bebekleri için gün sayıyor

2016 yılında yapımcı Mustafa Uslu ile nikah masasına oturan Sinem Öztürk, ikiz bebek annesi olmaya hazırlanıyor. Öztürk, doğacak bebekleri için baby shower partisi düzenledi. Partiye katılanlar arasında Hazal Kaya da vardı