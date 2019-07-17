ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ TABAN PUANALRI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda Mütercim-Tercümanlık Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların dil puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsani Bilimler ve Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İng-Fra-Türkçe Burslu
|DİL
|1481
|486,68412
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|2969
|462,50798
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|3617
|454,55425
|ÇANKAYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|3669
|453,956
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|3793
|452,73203
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen ve Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|3833
|452,31793
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|3940
|451,1258
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|4062
|449,93689
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|4143
|449,23494
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça Burslu
|DİL
|4414
|446,68686
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|4617
|444,89842
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Çince Burslu
|DİL
|4711
|444,06769
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|4832
|443,0957
|EGE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|5099
|440,85338
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|5942
|434,36575
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|6011
|433,79589
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|6157
|432,83195
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|6325
|431,71658
|HALİÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|7252
|425,54903
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|7305
|425,21453
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|7382
|424,61753
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|8247
|419,32772
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsani Bilimler ve Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İng-Fra-Türkçe %50 İnd.
|DİL
|8351
|418,78988
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|8658
|417,07872
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Rusça Burslu
|DİL
|9073
|414,66601
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|10059
|409,07321
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Almanca
|DİL
|10658
|405,7537
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %75 İnd.
|DİL
|11077
|403,51609
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Almanca
|DİL
|11244
|402,62259
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Fransızca
|DİL
|11390
|401,9926
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|11395
|401,9627
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|13203
|393,04622
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Fransızca
|DİL
|13298
|392,5776
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|13631
|390,91723
|EGE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Almanca
|DİL
|13731
|390,50469
|HALİÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %75 İnd.
|DİL
|14061
|389,10587
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Rusça Burslu
|DİL
|15382
|382,92538
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|Rusça Burslu
|DİL
|16052
|379,9401
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|16753
|376,88352
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça Burslu
|DİL
|18138
|370,9376
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %25 İnd.
|DİL
|19154
|366,75662
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|20353
|361,87833
|KIRKLARELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|20565
|360,92649
|ADANA BİLİM VE TEKN. ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|20853
|359,78222
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. İÖ
|DİL
|22466
|352,98608
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|22879
|351,39738
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %75 İnd.
|DİL
|23789
|347,85515
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %25 İnd.
|DİL
|24294
|345,83973
|AMASYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|24594
|344,61149
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|25725
|340,4017
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Beşeri Bilimler Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Burslu
|DİL
|27832
|332,19396
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Almanca
|DİL
|28337
|330,3142
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Ücretli
|DİL
|29766
|325,22441
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG, FRA, TÜRKÇE
|DİL
|29840
|325,00143
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %25 İnd.
|DİL
|30080
|324,04112
|ÇANKAYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|30215
|323,61207
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|33082
|313,41834
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça Burslu
|DİL
|33463
|312,10381
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Almanca
|DİL
|33668
|311,35268
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|35028
|306,5265
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|38958
|293,30002
|SİİRT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG.
|DİL
|39236
|292,41305
|KAFKAS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Türkçe/İNG./Fransızca
|DİL
|39282
|292,29933
|MERSİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Almanca
|DİL
|39899
|290,31632
|HALİÇ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|40306
|289,12016
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|40687
|287,88798
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|41103
|286,60721
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça
|DİL
|41972
|283,90686
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. İÖ
|DİL
|42121
|283,4397
|MERSİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Fransızca
|DİL
|43225
|280,05665
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|43396
|279,56621
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|45664
|273,02596
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça Burslu
|DİL
|48158
|265,74441
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Fransızca
|DİL
|50274
|259,61125
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %25 İnd.
|DİL
|52472
|253,68055
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Ücretli
|DİL
|52646
|253,22304
|İZMİR EKONOMİ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Ücretli
|DİL
|54041
|249,75554
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça
|DİL
|55315
|246,60739
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|55446
|246,25788
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Fransızca
|DİL
|56364
|243,91597
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Beşeri Bilimler Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %75 İnd.
|DİL
|57204
|241,89876
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça
|DİL
|58499
|238,87731
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|60570
|234,039
|İSTANBUL AREL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|60584
|234,02112
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça %50 İnd.
|DİL
|61443
|231,98053
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça
|DİL
|63772
|225,90156
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Fransızca İÖ
|DİL
|64676
|222,71376
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Ücretli
|DİL
|65162
|220,40854
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. KKTC Uyruklu
|DİL
|---
|---
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Rusça %25 İnd.
|DİL
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Beşeri Bilimler Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|---
|---
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|---
|---
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Almanca KKTC Uyruklu
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Bulgarca
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|YILDIZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Fransızca
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Rusça %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %25 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|Rusça %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Çince %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Rusça %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Almanca
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Türkçe-Rusça
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Farsça
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça İÖ
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen ve Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Ücretli
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen ve Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Beşeri Bilimler Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Ücretli
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen-Ede. Fak.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. %75 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|İNG. Ücretli
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça %75 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|KTO KARATAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Yabancı Diller Y.O.
|Mütercim-Tercümanlık
|Arapça %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
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