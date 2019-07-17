ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ TABAN PUANALRI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Mütercim-Tercümanlık Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların dil puan türünden tercih yapmaları gerekir.