'Mutluyuz' ile önce İzmir sonra Bursa Evlilik ve ilişki komedisi 'Mutluyuz'un oyuncuları İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu filmin vizyona girdiği 29 Aralık günü İzmir'de, 30 Aralık günü de Bursa'da sinemaseverlerle bir araya geldi

25 Film yapımcılığında İbrahim Büyükak’ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği, aynı zamanda başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı ‘Mutluyuz’, 29 Aralık Cuma sinemalarda izleyicilerle buluştu.

Film ekibi vizyonun ilk günü İzmir’de, cumartesi günü de Bursa’da sinemaseverlerle bir araya gelip beraber filmi izledi. Gösterim öncesinde hayranlarının sorularını cevaplayan İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. İzmir ve Bursa’daki seyirciden tam not alan filmin oyuncuları hayranlarıyla birlikte bol bol fotoğraf çektirdi. Oyuncuların katılımıyla gerçekleşen ‘Mutluyuz’ filmi özel gösterimleri 3 Ocak’ta Eskişehir’de, 4 Ocak’ta da Ankara’da devam edecek.

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İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı ‘Mutluyuz’ filminde onlara Başak Parlak, Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Buse Kara, Efe Deprem, Banu Fotocan, Camilla Duarte Çakır eşlik ediyor.

Yakın arkadaş olan 'Ferhat' ve 'Aslı', sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. 'Ferhat', 'Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla 'Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. 'Aslı' ile 'Ferhat’ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.

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