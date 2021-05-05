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HaberlerMüzik"Müzik Susmasın" kampanyasında destekler uzatıldı! Kültür ve Turizm Bakanı duyurdu - Magazin haberleri
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Müzisyenlere destekler uzatıldı: 156 milyon TL'ye ulaşacak

Küresel salgın sürecinin olumsuz etkilerini azaltabilmek üzere, "Müzik Susmasın" sloganıyla başlatılan projede süre bir ay daha uzatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müzik meslek birlikleri, dernekler ve ilgili sendikayla başlattığı kampanyadan faydalananlar mayıs ayında da destek alacak. Böylelikle yapılan yardım 156 milyon TL'ye ulaşacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın “Müzik Susmasın” projesi kapsamında aldığı bu yeni kararla, projeden faydalananlara verilen destek 5 aya çıkmış olacak. Destekler, mayıs ayı itibarıyla toplamda yaklaşık 156 milyon TL'ye ulaşacak.

BAKANI ERSOY: HAYIRLI OLSUN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuyla ilgili, "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız projede destek süresi Mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldı. Bugüne kadar olan toplam destek miktarı ise yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, "Haftalık veya günlük yevmiye ücretiyle çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere, işini kaybeden veya işleri durma noktasına gelen ses ve enstrüman sanatçıları ile sektör çalışanlarının projeye katkıları karşılığında destek verilen projede, aynı zamanda üretilen eserlerin geleceğe aktarılması için dijital bir arşiv oluşturuluyor" denildi.

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