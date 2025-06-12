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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama n11'in DMSF Holding'e devri tamamlandı - Teknoloji Haberleri

        n11'in DMSF Holding'e devri tamamlandı

        E-ticaret platformlarından n11'in DMSF Holding'e devrine ilişkin satın alma süreci, sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 22:46 Güncelleme: 12.06.2025 - 22:46
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        n11'in DMSF Holding'e devri tamamlandı
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        n11'den yapılan açıklamaya göre, n11'in DMSF Holding'e devrine ilişkin satın alma süreci, hisse devrinin gerçekleşmesi ve Rekabet Kurumunun onayının ardından tamamlandı.

        Bu yatırımla Türkiye e-ticaret pazarında faaliyet göstermeye başlayan DMSF Holding, n11'in oluşturduğu değer üzerine yeni fırsatlar inşa etmeyi ve platformun büyüme potansiyelini destekleyecek "uzun soluklu bir yolculuk başlatmayı" hedefliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DMSF Holding Üst Yöneticisi (CEO) Simon Schmid, Türkiye'nin, e-ticaret sektörü, teknolojik dönüşüm ve değişen tüketici alışkanlıklarıyla hızla büyümeye devam ettiğini belirtti.

        Schmid, "Pazardaki güçlü büyüme, tüketicilerin e-ticarete artan ilgisi ve sektördeki konsolidasyon beklentimizin yansıması olarak yaptığımız yatırım, sürekli büyüyen Türkiye e-ticaret pazarına inancımızı ve n11'in bu alandaki gücüne duyduğumuz güveni gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        n11'in birikimine ve deneyimine güvenlerinin tam olduğuna değinen Schmid, geleceğin alışveriş alışkanlıklarını oluşturacak ekosistem için gereken altyapı yatırımlarını yapacaklarını ifade etti.

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