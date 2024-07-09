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        Haberler Gündem 3. Sayfa Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı! | Son dakika haberleri

        Oğlu ve kayınpederi ölmüştü! Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı!

        Antalyasporlu Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücünün cezası belli oldu. Olayda 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü 10 yıl hapse çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:29
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        Antalyasporlu Naldo'yu yıkan kazada karar açıklandı!
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        Antalya'daki trafik kazasında, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) oğlu ve kayınpederinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü 10 yıl hapse çarptırıldı.

        AA'da yer alan habere göre Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat K. ile müşteki olan futbolcu Naldo ve eşi Juliana Tilatti ile taraf avukatları katıldı.

        CEZA İNDİRİMİ UYGULANMADI

        Duruşmada söz verilen sanık Ferhat K, yaşanan kazadan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Üzgünüm. Sadece okuluma devam etmek istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Müştekiler Naldo Pereira ve eşi Juliana Tilatti, tercüman aracılığıyla şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, alkollü şekilde araç kullanan sanığın "birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu" belirterek, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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        Mahkeme heyeti, sanığa "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10 yıl hapis verdi. Heyet, cezasında herhangi bir indirim uygulamadığı sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Naldo ve eşi Juliana Tilatti kararın açıklanması sonrası gözyaşlarını tutamadı.

        NE OLMUŞTU?

        Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül 2023'te meydana gelen trafik kazasında, Naldo'nun oğlu Davi Pereira (4), kayınpederi Walter Tilatti (65) ve kayınvalidesi Alexandra Nardy ile motosiklet sürücüsü Cüneyt Eslik yaralanmıştı.

        Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Davi 16 Ekim, dedesi Walter Tilatti ise 12 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.

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        #Edinaldo Gomes Pereira
        #Naldo
        #ANTALYASPOR
        #Son dakika haberler
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