NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

BÜYÜK PATLAMA'DAN SONRAKİ 400 MİLYON YILA KADAR GÖZLEMLEYEBİLİYOR

Fotoğraf: Araştırmacıların Büyük Patlama'dan sadece 235 milyon yıl sonra ortaya çıktığına inandıkları bir galaksi olan CEERS-93316'nın görüntüsü.

Kızılötesi ışığı toplayarak Webb, kozmik tozu yarıp geçebiliyor ve çok uzaklara, Büyük Patlama'dan sonraki ilk 400 milyon yıla kadar olan geçmişi görebiliyor.