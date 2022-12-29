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NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) James Webb Uzay Teleskobu'nu 10 milyar dolar maliyetle üretti. Bir yıl önce uzaya fırlatılan teleskopla evrenin daha önce hiç olmadığı kadar çarpıcı görüntüleri yayınlandı. Teleskop, kızılötesi ışıkta gezegenleri, galaksileri, nebulaları ve yeni doğan yıldızları ortaya koyarak evrenin sırlarını gözler önüne sererken görüntüler insanları adeta büyülüyor. İşte NASA tarafından paylaşılan ve James Webb’in bu yıl çektiği en çarpıcı 20 fotoğraf...

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  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf: Karina Bulutsusu'ndaki yıldız oluşum bölgesi NGC 3324.

    James Webb Uzay Teleskobu, evreni gözlemlemeye başladığı ilk günden itibaren uzayın etkileyici fotoğraflarını çekiyor.
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf: Tarantula Bulutsusu

    Teleskop, derin uzaydaki toz ve gaz bulutlarının içinden geçerek cisimleri görüntülemesine  izin veren kızılötesi ışık kullanıyor: 
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    HUBBLE'DAN 100 KAT DAHA GÜÇLÜ

    Fotoğraf: Dünya'dan yaklaşık 500 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan Araba Tekerleği Gökadası.

    James Webb teleskobu, NASA'nın bir önceki dönüm noktası olan uzay teleskobu Hubble'dan yaklaşık 100 kat daha güçlü.
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf: James Webb Uzay Teleskobu'nun 11 Temmuz 2022'de yayınlanan ilk derin alan kızılötesi görüntüsü.

    Bu nedenle James Webb teleskobu, uzayın derinliklerine  ve zamanda daha geriye önceki herhangi bir teleskoptan daha fazla bakabiliyor.
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    BÜYÜK PATLAMA'DAN SONRAKİ 400 MİLYON YILA KADAR GÖZLEMLEYEBİLİYOR

    Fotoğraf: Araştırmacıların Büyük Patlama'dan sadece 235 milyon yıl sonra ortaya çıktığına inandıkları bir galaksi olan CEERS-93316'nın görüntüsü.

    Kızılötesi ışığı toplayarak Webb, kozmik tozu yarıp geçebiliyor ve çok uzaklara, Büyük Patlama'dan sonraki ilk 400 milyon yıla kadar olan geçmişi görebiliyor.
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf: Yaratılış Sütunları

    Buna ek olarak James Webb teleskobu, sürekli olarak yeni yıldızlar doğuran dev gaz ve toz bulutlarından oluşan Yaratılış Sütunları'na yeni bir ışık tuttu. Yakın kızılötesi ışıkta, yeni doğmuş kırmızı yıldızlar da dahil olmak üzere binlerce yıldız görüldü.
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf: James Webb'in Yaratılış Sütunları'nın orta kızılötesi görüntüsü.

    James Webb'in orta kızılötesinde ışık modunda  evrenin toz merkezde yer aldı.
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf: Yaratılış Sütunları'nın Webb'deki orta kızılötesi ve yakın kızılötesi olmak üzere iki kameradan alınan birleşik görüntüsü.

    NASA, bu iki görüntüden elde edilen verileri birleştirerek sütunların tamamen yeni, ruhani bir portresini oluşturdu.
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf: James Webb'in yakın kızılötesi ışıkta yakaladığı Güney Halkası Bulutsusu.

    Tüm bunların yanı sıra, Temmuz ayında James Webb teleskobu, Dünya'dan 2 bin ışıkyılı uzaklıkta bulunan bir toz ve gaz bulutu olan Güney Halkası Bulutsusu'nu yakaladı.
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf: Webb'in yakaladığı, birleşen bir gökada çifti.

    James Webb, gökadaları da son teknoloji ile görüntüledi.  Fotoğrafta, yıldız oluşum bölgelerinin dalları, birleşen bu iki gökadanın çekirdeklerini birbirine bağluyor ve kızılötesi ışıkla çok daha parlak hale geliyorlar. 
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf: James Webb'in Jüpiter'den aldığı NIRCam bileşik görüntüsü.

    James Webb teleskobu,  ayrıca Jüpiter'in bu ürkütücü kızılötesi portresiyle gökbilimcileri şaşırtarak Güneş Sistemi'ne de odaklandı.
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf:  James Webb'in yakaladığı Jüpiter'in geniş alan görüntüsü.

    Teleskop ayrıca Jüpiter'i çevreleyen soluk halkaları ve kutuplarında parlayan auroraları da yakaladı.
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf: Jüpiter ve uydusu Europa.

    Jüpiter'in uydusu Europa, James Webb'in kızılötesinde parlak bir şekilde görüntülendi. Bilim insanları, Europa'nın kalın buz kabuğunun altında, uzaylı yaşamı barındırabilecek bir tuzlu su okyanusu olduğunu düşünüyor.
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    NEPTÜN'ÜN HALKALARINI YAKALADI

    Fotoğraf: James Webb'in görüntülediği Neptün sistemi.

    James Webb teleskobu nadir bir şekilde yakalanan  Neptün'ün halkalarını bile gözlemledi.
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf: Solda, Voyager 2'nin 1989'da yakaladığı Neptün halkalarının bir görüntüsü yer alıyor. Sağda ise James Webb'in kızılötesi olarak görüntülediği Neptün'ün halkaları görülüyor.

    James Webb teleskobu, NASA'nın Voyager 2 uzay aracının 1989'da Neptün'ün yanından geçmesinden bu yana gezegenin tozlu halkalarının en iyi görüntüsünü aldı.
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf: Neptün'ün bilinen 14 uydusu var ve bunlardan yedisi bu görüntüde görülüyor.

    Yeni görüntü ayrıca Neptün'ün bilinen 14 uydusundan yedisini gösteriyor. Bir yıldıza benzeyen parlak mavi cisim ise  Neptün'ün en büyük uydusu Triton'u gösteriyor. 
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf: 4 Kasım ile 6 Kasım 2022 tarihleri arasında Titan'daki bulutların 30 saatteki evrimi.

    Kızılötesi teleskop ayrıca Satürn'ün en büyük uydusu Titan'ın görüntülerini de aldı. Titan, Güneş Sistemi'nde yoğun bir atmosfere sahip olan tek uyduyu oluşturuyor. Titan'In atmosferi  Dünya'nınkinden dört kat daha yoğun.
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf: NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun Yakın Kızılötesi Kamera aracından alınan bu görüntü, Didymos'un çift asteroit sistemindeki asteroit aycığı Dimorphos'u, NASA'nın Çift Asteroid Yeniden Yönlendirme Testi'nin çarpmasından yaklaşık 4 saat sonra gösteriyor.

    Webb, NASA'nın Double Asteroid Redirection Test uzay aracını, ilk gezegen savunma testinin bir parçası olarak asteroit Dimorphos'a başarıyla çarparken yakaladı.
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf: James Webb tarafından görüntülenen, Dünya'dan yaklaşık 270 milyon ışıkyılı uzaklıkta, etkileşim halindeki iç içe geçmiş bir çift gökada.

    Webb, beş aydan biraz uzun süren bilimsel operasyonlarda kozmosun birçok etkileyici görüntüsüne de yakaladı.
  • NASA'nın 2022 yılında paylaştığı en etkileyici uzay fotoğrafları göz kamaştırdı!

    Fotoğraf: Stephan'ın Beşlisi.

    Bilim insanları, tüm bu görüntülerin NASA'nın en güçlü teleskopu için sadece bir başlangıç olduğunu vurguluyor.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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