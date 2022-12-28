DÜNYA İLE BENZERLİKLERİ VAR

Gliese 832c’nin kendi güneşine yakınlığı ile Dünya’nın güneşe olan yakınlığı çok benzer. Astronomlar tarafından gezegende mevsimsel kaymalar olsa bile benzer sıcaklıklar bulunduğu için alternatif bir yaşam yeri olabileceği düşünülüyor.

Ancak gezegen Venüs gibi kalın bir atmosfere sahip, yüksek basınç ve sera gazının etkisinden dolayı aşırı sıcaklıkların var olabileceği düşünülüyor.