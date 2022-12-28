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Stephen Hawking dünyanın ikizi Gliese 832c gezegeni hakkında uyarıyor!

Dünya’dan yaklaşık 16 ışık yılı uzaklıkta olan Gliese 832 diğer adıyla LHS 3685 veya HD 204961 gezegeni, New South Wales Üniversitesi’nden Robert Wittenmyer ve ekibi tarafından 2014'de keşfedildi. Gezegenin Dünya ile benzerliği bilim dünyasında tartışma yarattı. Stephen Hawking defalarca uyarılarda bulundu. İşte, Dünya'nın ikizi olabilecek 'Süper Dünya Gliese 832c...

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  • Dünyanın ikizi Gliese 832c! Stephen Hawking uyarıyor!

    Dünya’dan yaklaşık 16 ışık yılı uzaklıkta olan Gliese 832 diğer adıyla LHS 3685 veya HD 204961 gezegeni, New South Wales Üniversitesi’nden Robert Wittenmyer ve ekibi tarafından keşfedildi.
  • Dünyanın ikizi Gliese 832c! Stephen Hawking uyarıyor!

    Dünyanın kütlesinin 5.4 katına denk bir kütleye sahip olan gezegen, Dünya’nın Güneş’ten aldığı ortalama enerjiyi alıyor. Kendi yıldızı kırmızı cücenin etrafında dönüşünü 36 günde tamamlıyor.
  • Dünyanın ikizi Gliese 832c! Stephen Hawking uyarıyor!

    DÜNYA İLE BENZERLİKLERİ VAR

    Gliese 832c’nin kendi güneşine yakınlığı ile Dünya’nın güneşe olan yakınlığı çok benzer. Astronomlar tarafından gezegende mevsimsel kaymalar olsa bile benzer sıcaklıklar bulunduğu için alternatif bir yaşam yeri olabileceği düşünülüyor.

    Ancak gezegen Venüs gibi kalın bir atmosfere sahip, yüksek basınç ve sera gazının etkisinden dolayı aşırı sıcaklıkların var olabileceği düşünülüyor.
  • Dünyanın ikizi Gliese 832c! Stephen Hawking uyarıyor!

    HAWKİNG UYARIYOR!

    İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking, Gliese 832c gezegeni hakkında uyarılarda bulunmuştu. 'Bir gün böyle bir yerden sinyaller almaya başlayabiliriz, böyle bir durumda Dünya'nın cevap vermesinin 'çok akıllıca olmayacağını düşünüyorum’ demişti.

    Hawking eğer uzaylılara ulaşılırsa tıpkı Kristof Kolomb’un Amerika’ya ilk ayak bastığında olduğu gibi yerlilerin yaşadıkları benzer durumun, dünyada yaşanabileceğini belirtti.

     
  • Dünyanın ikizi Gliese 832c! Stephen Hawking uyarıyor!

    NASA’nın Gliese 832c hakkında web sitesinde yaptığı açıklama şu şekilde “Bu gezegen 16 ışık yılı uzaklıkta yaşam barındırabilir mi? Gliese 832c güneşimizden daha az parlak olan bir yıldızın etrafında yakın bir yörüngede keşfedildi.

    Gliese 832c’nin ana yıldızı ile Dünya hemen hemen aynı ortalama akışa sahip. Yalnızca gezegen ve ana yıldızı hakkında bilinmeyen çok şey var. Eğer Gliese 832c Dünya gibi bir atmosfere sahipse, bu güçlü mevsimler geçiren ancak yaşamı destekleyen süper Dünya anlamına geliyor.

    Dünya’ya en yakın sistem olan Gliese 832c gelecekte daha ayrıntılı incelenecek ve en iyimse senaryoda orada yaşam olup olmadığı hakkında iletişim kurulacak."

    Fotoğraf: PHL@UPR Arecibo

    Kaynak: NASA

Haberi Hazırlayan : Kubra Corluk
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