Bu çalışma ile Türk toplumunun en kapsamlı genetik veri tabanının oluşturulduğunu söyleyen Özçelik, çalışmanın 10 büyük araştırma grubu ile 10 yıl süre içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Türk toplumu genetiği üzerine gerçekleştirilen çalışma Amerikan Bilimleri Akademisi’nin resmi yayın organı Proceedings of the National Academy of Sciences dergisi ile bilim dünyasına duyuruldu.