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Türk genetik olarak benzediği toplumlar belli oldu! İşte, en çok benzer olduğumuz ülkeler...

Dünya üzerinde her toplumun kendi kökenine dair görüşleri ve verileri bulunur. Türkiye, ABD ve İngiltere'nin ortak yürüttüğü bir çalışmaya göre Türklerin genetik olarak en çok hangi topluma benzediği tespit edildi.

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  • Türk genetik olarak benzediği toplumlar belli oldu! İşte, en çok benzer olduğumuz ülkeler...

    4 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILDI

    Çalışma, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öncülüğünde; Koç Üniversitesi Suna İnan Kıraç Vakfı Sağlık Bilimleri,  Rockefeller Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Cardiff Üniversitesi ve  Icahn School of Medicine at Mount Sinai Üniversitesi’nin katılımı ile gerçekleşti.

    Türklerin köken olarak en çok hangi topluma yakın olduğunu belirlemek için 81 ilden yaklaşık 4 bin kişinin DNA’sı araştırıldı.
  • Türk genetik olarak benzediği toplumlar belli oldu! İşte, en çok benzer olduğumuz ülkeler...

    Türk toplumu ile Balkan, Kafkas ve Orta Doğu toplumlarının arasında genetik bir bileşen olduğu sonuçlardan yalnızca birisi olarak kabul edildi. Türklerin ayrıca Avrupa ile benzerliği olduğu da sonuçlarda tespit edildi. En çok benzeyen Avrupa toplumu İtalya ve İspanya oldu.
  • Türk genetik olarak benzediği toplumlar belli oldu! İşte, en çok benzer olduğumuz ülkeler...

    Projenin koordinatörlerinden birisi olan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik, çalışma hakkında şunları söyledi "Çalışmamızın sonuçları, Türkiye'nin genetik açıdan bir bütünlük arz ettiğini ve yüksek düzeyde genetik çeşitlilik içerdiğini ortaya koydu."

    SÜREKLİ DEVAM EDEN GÖÇ ETKİSİ BULUNUYOR

    Türkiye’nin coğrafi konumu Doğu ile Batı arasında genetik bir köprü oluşturuyor. Anadolu eski Taş Çağı’ndan beri göç olayları bu durumu sürdürmeye devam ettirdi.
  • Türk genetik olarak benzediği toplumlar belli oldu! İşte, en çok benzer olduğumuz ülkeler...

    BALKAN, KAFKAS VE ORTA DOĞU İLE ORTAK BİLEŞENLER VAR

    Özçelik "Temel bileşenler analizinde, Türk toplumunun genetik yapısının farklı bireyler arasında hayli değişken olduğunu, fakat bireylerin genetik açıdan birbirinden ayrı kümeler oluşturmadığını gözlemledik. Türk toplumu ile Balkan, Kafkas ve Orta Doğu toplumları arasında ortak genetik bileşenler vardır.
  • Türk genetik olarak benzediği toplumlar belli oldu! İşte, en çok benzer olduğumuz ülkeler...

    Avrupa toplumları ile de beklenenden daha yüksek düzeyde bir benzerlik bulunmaktadır.

    Türkiye coğrafi konumu gibi genetik yapısı ile de Doğu ile Batı arasında bir köprü oluşturmaktadır. Anadolu eski Taş Çağı'ndan beri göç olayları için bir köprü görevi görmüştür. Bu coğrafyada, çok sayıda toplum yaşamış ve genetik miraslarını nesilden nesile aktarmıştır."

    Araştırma verilerine göre tarih öncesi dönemden itibaren Anadolu’da hüküm sürmüş toplumlar arasında gerçekleşen göçler ve genetik aktarım homojenizasyona neden olmuş.
  • Türk genetik olarak benzediği toplumlar belli oldu! İşte, en çok benzer olduğumuz ülkeler...

    İTALYA VE İSPANYA İLE ORTAK GEN BULUNUYOR

    Anadolu’nun Asya, Avrupa ve Afrika arasında köprü görevi gördüğünü belirten Özçelik "Filogenetik yönden de Türk toplumu bu köprü vazifesinin etkilerini yansıtmakta.  

    Türk toplumunun özellikle İtalya'nın Toskana bölgelerinde yaşayan insanlarla yakın bir ilişkiye sahip olduğu izlendi.

    Bu yakın ilişkinin ikinci sırasındaki ülke ise İspanya olarak tespit edildi. Bu bulgular, Anadolu'nun ilk çiftçilerinin Avrupa'ya Cilalı Taş Devri'nde gerçekleşen göçünün etkilerini yansıtıyor olabilir.”
  • Türk genetik olarak benzediği toplumlar belli oldu! İşte, en çok benzer olduğumuz ülkeler...

    Bu çalışma ile Türk toplumunun en kapsamlı genetik veri tabanının oluşturulduğunu söyleyen Özçelik, çalışmanın 10 büyük araştırma grubu ile 10 yıl süre içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti.

    Türk toplumu genetiği üzerine gerçekleştirilen çalışma Amerikan Bilimleri Akademisi’nin resmi yayın organı Proceedings of the National Academy of Sciences dergisi ile bilim dünyasına duyuruldu.

Haberi Hazırlayan : Kubra Corluk
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