Natalie Portman ile Paul Mescal aşk mı yaşıyor?

Natalie Portman'ın, Temmuz 2023'te sessiz sedası boşandığı iki çocuğunun babası koreograf Benjamin Millepied'den sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. İddia, 42 yaşındaki Portman'ın, gönlünü 28 yaşındaki meslektaşı Paul Mescal'e kaptırdığı yönünde.

Oyuncu ikilinin birlikte dışarı çıktığının görülmesi sonrası söylentiler ortaya atıldı. Natalie Portman ile Paul Mescal, bu hafta başında Londra'da bir barda birlikte görüntülenmişti.

Ortaya çıkan fotoğraflarda çiftin arasında bir romantizm olduğu görülmese de ilişki söylentileri anında yayılmaya başladı. Entertainment Tonight ise Natalie Portman ile Paul Mescal'in sadece arkadaş olduklarını yazdı. REKLAM

Paul Mescal, Natalie Portman'ın eski eşi Benjamin Millepied'in 2022'de çalıştığı 'Carmen' filminde rol almıştı.