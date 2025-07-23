Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nazan Öncel'den güzel haber - Magazin haberleri

        Nazan Öncel'den güzel haber

        Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Nazan Öncel'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 17:23 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nazan Öncel, mayıs ayında kalp krizi geçirmişti. Öncel, anjiyo balon yapılarak iki stent takılmasının ardından taburcu edilmişti.

        Nazan Öncel, geçtiğimiz günlerde tekrar geçirdiği kalp krizi nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

        Nazan Öncel, yaptığı açıklamada; "Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; 'yürü' dedi yürüdüm, 'diyet yap' dedi yaptım, 'bol su iç' dedi içtim, 'stent' dedi, 'eyvallah' dedim. Olmayınca, olmuyor demek ki haydi dua edin" ifadesini kullanmıştı.

        "7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum"
        "7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum" Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #nazan öncel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Sakarya'da yeni orman yangını
        Sakarya'da yeni orman yangını
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Yok böyle sıcak! Şanlıurfa 51 derece!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        AKOM'dan iki kötü haber birden!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Beşiktaş'ta rota Kerem!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Beşiktaş, Shakhtar'ı ağırlayacak!
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"