Nazan Öncel'den güzel haber

Nazan Öncel, mayıs ayında kalp krizi geçirmişti. Öncel, anjiyo balon yapılarak iki stent takılmasının ardından taburcu edilmişti.

Nazan Öncel, geçtiğimiz günlerde tekrar geçirdiği kalp krizi nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Nazan Öncel, yaptığı açıklamada; "Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; 'yürü' dedi yürüdüm, 'diyet yap' dedi yaptım, 'bol su iç' dedi içtim, 'stent' dedi, 'eyvallah' dedim. Olmayınca, olmuyor demek ki haydi dua edin" ifadesini kullanmıştı.