Nazan Öncel: 7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum - Magazin haberleri

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Nazan Öncel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 7 Yıldır kendisine yeni bir şey almadığını ifade eden Öncel, 110 parçayla yaşama kararı aldığını açıkladı.

66 yaşındaki şarkıcı, "7 senedir kendime hiçbir şey almıyorum, aksine diş fırçası dahil kişisel eşyamı 110 parçaya indirdim. Hafifledikçe rahatladım. Sırada evi 2+1'e indirmek var. Yolun sonunda iki metre yerde yatıyoruz. ‘Ölüm var unutma diyorum’ kendime. Ben de geç uyananlardanım” ifadelerini kullandı.

— Nazan Öncel (@nazan_oncel) February 4, 2023