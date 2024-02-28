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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'a yetmedi - Basketbol Haberleri

        NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'a yetmedi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Oklahoma City Thunder, sahasında Houston Rockets'ı 112-95 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:45 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:46
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        Alperen'in "double double"ı yetmedi
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        NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Thunder, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün Rockets formasıyla 23 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 2 blokluk performans sergilediği mücadeleyi 17 sayı farkla kazandı.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 8 ribaunt ve 3 asist, Jalen Williams 24 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Chet Holmgren 18 sayı ve 13 ribaunt, Josh Giddey 14 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

        Rockets'ta Jabari Smith Jr. 18 sayı ve 13 ribaunt, Jalen Green 16 sayı ve 6 ribaunt, Aaron Holiday 10 sayı kaydetti.

        - MAX STRUS ORTA SAHADAN ATTI,CAVALİERS SON SANİYEDE KAZANDI

        Gecenin çekişmeli maçında Cleveland Cavaliers, son andaki basketle Dallas Mavericks'i mağlup etti.

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        Dallas Mavericks'in üstün götürdüğü maçın son saniyesinde sahneye çıkan Max Strus, orta sahadan attığı üçlükle takımına 121-119'luk galibiyeti getirdi.

        Takımının son 3 dakika 42 saniyeye 110-100 geride girdiği bölümde rakip potaya 5 üçlük gönderen Strus, 21 sayı, 4 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

        Cavaliers'ta Donovan Mitchell 31 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Jarrett Allen 19 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

        Mavericks'te Luka Doncic'in 45 sayı, 14 asist ve 9 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Kyrie Irving 30 sayı ve 6 ribaunt, P.J. Washington 11 sayıyla salondan ayrıldı.

        SONUÇLAR

        Cleveland Cavaliers-Dallas Mavericks: 121-119

        Washington Wizards-Golden State Warriors: 112-123

        Orlando Magic-Brooklyn Nets: 108-81

        New York Knicks-New Orleans Pelicans: 92-115

        Atlanta Hawks-Utah Jazz: 124-97

        Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 117-99

        Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 123-85

        Chicago Bulls-Detroit Pistons: 95-105

        Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 114-105

        Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 112-95

        Portland Trail Blazers-Miami Heat: 96-106

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