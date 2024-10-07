NBA'de LeBron James ve Bronny James Jr. tarihe geçti!

İki ay sonra 40 yaşında girecek olan LeBron James, yaptığı smaç ve blok ile sezona hazır olduğunu gösterdi. Los Angeles Lakers, karşılaşmanın büyük bölümüne rakibine üstünlük kurmayı başardı. Ancak Phoenix, maçın bitimine iki dakika kala öne geçti.