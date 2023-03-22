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NBA'de New York Knicks efsanesi Willis Reed hayatını kaybetti

NBA takımlarından New York Knicks'in efsane oyuncularından Willis Reed, 80 yaşında hayatını kaybetti.

NBA'de New York Knicks efsanesi Willis Reed hayatını kaybetti
AA

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in efsane oyuncularından Willis Reed, 80 yaşında hayatını kaybetti.

ABD basınında yer alan haberlerde, kariyeri boyunca Knicks forması giyen Reed'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Reed, 1964-1974 yıllarında görev yaptığı Knicks formasıyla iki kez (1970 ve 1973) NBA şampiyonluğu yaşadı. 1970'te sezonun en değerli oyuncusu unvanına layık görülen Reed, 7 kez de all-star seçildi.

Knicks tarafından 19 numaralı forması emekliye ayrılan Reed, 1982'de Basketbol Şöhretler Müzesi'ne dahil edilmişti.

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