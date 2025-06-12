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        Haberler Spor Basketbol NBA ve FIBA'nın projesi 2028'de gerçekleştirilecek - Basketbol Haberleri

        NBA ve FIBA'nın projesi 2028'de gerçekleştirilecek

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ile Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 'Avrupa'da yeni lig' projesini 2028'de hayata geçirmeyi planlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:01 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:01
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        NBA ve FIBA'nın projesi 2028'de gerçekleştirilecek
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        İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo'ya göre, yeni lig projesinde en önemli kırmızı çizgilerden biri, FIBA'nın organize ettiği milli maç takvimine saygı gösterilmesi olacak

        Haberde, Amerika Ulusal Basketbol Birliği (NBA) Komiseri Adam Silver ile Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagkli'nin projenin geliştirilmesi için beraber çalıştığı ve yeni ligin 16 takımla başlaması kararının verildiği kaydedildi.

        NBA ve FIBA arasındaki iş birliğinin gerçekleşmesi için FIBA'nın organize ettiği milli takım eleme maçlarının takvimiyle çakışmama konusu, iki kuruluşun ortak hareket edebilmesinin ön koşulu olarak tanımlandı.

        Bazı istisnai kulüpler için kalıcı lisanslar düşünülse de katılımın "sportif başarıya" dayanmasının esas alınacağı öne sürülürken, yeni ligde mevcut Avrupa Ligi yapısının bu kriterleri karşılamadığı vurgulandı.

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        AVRUPA'NIN ÖNDE GELEN BAŞKENTLERİNDEN TAKIMLAR DAVET EDİLECEK

        Mundo Deportivo, NBA ve FIBA'nın, Avrupa basketbolunda bugüne kadar görülmemiş düzeyde gelir potansiyeli oluşturulmasının hedeflediğini ve projenin ekonomik sürdürülebilirliği açısından Avrupa'nın önde gelen başkent takımlarının davet edileceği bilgisine yer verdi.

        Yeni ligin bir diğer amacının ise ulusal liglerin kendi kimliğini koruması ve daha da güçlenmesi olurken; yeni yapının, maç takvimi yükünü artırmadan sportif başarıya dayalı sıralama ilkesine sadık kalan bir sistem üzerine kurulacağı vurgulandı.

        Haberde verilen detaylarda, takımların rekabet dengesi ve oyuncu maaşlarının denetiminin ligin temel yapı taşları arasında yer aldığı belirtilirken, finansal fair-play sisteminin denetlenebilir biçimde uygulanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

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