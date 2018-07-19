Akdeniz'de sıklıkla görülen göçmen trajedisine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Libya açıklarında yaşanan bir olayda yer alan isim ise oldukça şaşırttı.

Gönüllülerden oluşan Proactiva Open Arms adlı organizasyonun Astral isimli gemisiyle Akdeniz'e açılan dünyaca ünlü İspanyol basketbolcu Marc Gasol, Libya açıklarında sahil güvenlik tarafından yok edilen tekneden üç kişinin geride kaldığını öğrendiklerini söyleyerek, "Onları bulduğumuzda derme çatma botları parçalanmak üzereydi. Bir arkadaşımız suya atladı ve onlara ulaştı. Kadınlardan biri yaşıyordu, maalesef bir çocuk ve bir kadın da ölüydü. Biraz daha erken gelebilsek belki onları da kurtarabilirdik. Veya geç gelsek Josephine de hayatını kaybedebilirdi" dedi.

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