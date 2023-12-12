'Ne Gemiler Yaktım' duygu dolu sahneleriyle izleyicileri derinden etkiledi SHOW TV'de ekrana gelen 'Ne Gemiler Yaktım'ın ikinci bölümünde heyecan ve duygu dolu anlar giderek artarken izleyicileri, ekran başına kilitlendi. 'Ne Gemiler Yaktım' şarkısının çaldığı yüreklere dokunan anlar çok konuşuldu, #NeGemilerYaktım etiketi yaklaşık 3 saat boyunca TT listesinde yer aldı

SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım’ın dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ın ikinci bölümünde heyecan ve duygu dolu anlar giderek artarken izleyicileri, ekran başına kilitlendi. Sürükleyici hikâyesiyle merak uyandıran ikinci bölümün final sahnesinde Fidan ve kızı Zeynep’in, çaresizce Rutkay ile beraber konağa geri dönmek zorunda kalması herkesi derinden etkiledi. Sezen Aksu'nun diziye ismini de veren 'Ne Gemiler Yaktım' şarkısının çaldığı yüreklere dokunan anlar çok konuşuldu, #NeGemilerYaktım etiketi yaklaşık 3 saat boyunca TT listesinde yer aldı

Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

İKİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU? Rutkay’dan duyduklarından sonra kafası karışan Yasemin, eve geri döndüğünde Fidan ve Zeynep’i bulamadı. Evi terk eden Fidan, küçük kızıyla birlikte yeniden sokaklara geri dönmek zorunda kaldı. Bu sırada Zeynep’in çizdiği korku dolu çizimleri gören ve Fidan’ın sırtındaki izleri hatırlayan Yasemin, onları aramaya karar verdi. REKLAM

Fidan ile Zeynep’i bir parkta bulan Yasemin, Fidan’ın yaşadıklarını öğrendi. İkili omuz omuza vererek beraber eve geri dönerken Halil’in peşine düşen Toprak ise adım adım yeni bilgilere ulaşmaya başladı. Önce Nazarlık Esnaf Lokantası’nın etrafında dolanırken Yasemin’le karşılaştı, daha sonra olay yerini ve mobese kayıtlarını inceledi. Toprak böylelikle Yasemin’in kullandığı aracın sahibi Sinan’a ulaşarak onu sorguya aldı.

Yasemin için çember giderek daralırken, diğer tarafta Rutkay da Fidan ve Zeynep’in konağa dönmesi için elinden gelen her kötülüğü yapmaya devam etti. Yasemin’in babası Tevfik’in evini basan Rutkay, Yasemin’in sert tepkisiyle karşılaştı ve istediğini alamadı. Bunun üzerine daha da hırslanan Rutkay, elde ettiği büyük kozu kullandı.

Yasemin’in Halil’i öldürdüğü güne ait kamera kayıtlarına ulaşan Rutkay, bu görüntülerle Yasemin’i köşeye sıkıştırdı. Çaresiz kalan Yasemin, Rutkay’a karşı gelemedi. Finalde Yasemin eve döndüğünde, onun yanında Rutkay’ı gören Fidan büyük bir şok yaşadı. Rutkay, Fidan ve Zeynep’i zorla alarak konağa geri götürdü.

İşte izleyicileri derinden etkileyen o anlar; ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI “BEN SANA İNANMIŞTIM…” ‘Ne Gemiler Yaktım’ın gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda; Fidan, Rutkay’la birlikte konağa geri dönerken, Yasemin’in de konağa gelmesi dikkat çekiyor. Yasemin, Rutkay tarafından tehdit edildiğini söylerken, Fidan’ın “Ben sana inanmıştım” sözleri yüreklere dokunuyor.

Yasemin’in yeniden karşısına çıkan Toprak’ın Halil ile ilgili şüpheleri artarken, Yasemin’in evini polislerin basması gerilimi yükseltiyor. Toprak her şeyi öğrendi mi? Yasemin tutuklanacak mı? Tüm bu soruların yanıtı merakla bekleniyor.

'Ne Gemiler Yaktım’ın 3. Bölüm Tanıtımı; 'Ne Gemiler Yaktım', yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de. 'Ne Gemiler Yaktım' izleyicileri ekran başına topladı