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        Haberler Televizyon Sürükleyici hikâyesiyle 'Ne Gemiler Yaktım', izleyicileri ekran başına topladı

        Sürükleyici hikâyesiyle 'Ne Gemiler Yaktım', izleyicileri ekran başına topladı

        SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Ne Gemiler Yaktım', ekran yolculuğuna başladı. Etkileyici hikâyesi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyicileri ekran başına toplayan dizi, "Kadın kadının yurdudur" mesajıyla çok beğenildi. Birinci bölümün hemen ardından yayınlanan ikinci bölüm tanıtımı ise merak dolu hikâyeye dair heyecanı artırdı. Övgü dolu yorumlar alan dizi #NeGemilerYaktım etiketi ile yaklaşık 2 saat TT listesinde kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 12:27 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:19
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        'Ne Gemiler Yaktım' izleyicileri ekran başına topladı
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        SHOW TV'de yayınlanan Ay Yapım imzalı 'Ne Gemiler Yaktım', ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

        Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

        BİRİNCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

        YASEMİN VE FİDAN’IN YOLLARI KESİŞTİ, HİKÂYE BAŞLADI

        Kızı Zeynep’le kendisine şiddet uygulayan acımasız kocası Rutkay’dan kaçan Fidan, tesadüfen Yasemin’in kızı Rengin’in hayatını kurtardı. Bu olaydan bir gün sonra Yasemin, Fidan ve kızını sokakta yardıma muhtaç bir halde görünce onları evine aldı. Bu sayede yolları kesişen iki kadının da hayatları kökünden değişti.

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        Fidan’ın peşine adam takan Rutkay, ne pahasına olursa olsun onu eve geri getirmenin peşindeydi. Fidan’ı bulması için tutulan adam Halil, genç kadının izine ulaşmayı başardı.

        Fidan ve kızı Zeynep’i zorla alıp Rutkay’a götürmek için harekete geçtiğinde, yanlarında Yasemin’in kızı Rengin’in de olması her şeyi değiştirdi. Yasemin, Fidan ile küçük kızların zorla arabaya bindirildiğini görünce onların peşine düştü.

        Yasemin, kızının tehlikede olduğunu görünce bir anne olarak gözünü karattı ancak yaptığı hamle sonucu Halil öldü. Bu olay artık Yasemin ve Fidan’ı bir suç ortağı haline getirdi. İkilinin içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacağı merak konusu olurken, diğer tarafta ölen Halil’in kuzeninin de başkomiser Toprak olması dikkat çekti.

        Bölümün final sahnesinde ise Rutkay, Yasemin’e ulaştı ve Fidan’ın akıl sağlığının yerinde olmadığını, annesi Neriman’ı öldürdüğünü söyledi. Peki şimdi Yasemin ne yapacak?

        İşte ilk bölümün final sahnesi;

        İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ın ikinci bölüm tanıtımında; Yasemin Fidan’a, Rutkay’ı gördüğünü söylüyor. Büyük bir korku yaşayan Fidan’ın Rutkay hakkında söyledikleri dikkat çekerken, “Allah’ım kurtar beni bu adamdan” sözleri yüreklere dokunuyor.

        Toprak’ın Yasemin’le karşı karşıya gelmesi ise tanıtımın en çarpıcı anı oluyor. Halil’i arayan Toprak’ın sorusu karşısında Yasemin’in ne yapacağı merakla bekleniyor.

        'Ne Gemiler Yaktım’ın 2. Bölüm Tanıtımı;

        'Ne Gemiler Yaktım', yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yayın tarihi belli oldu
        ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yayın tarihi belli oldu
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        #Ne Gemiler Yaktım
        #Ne Gemiler Yaktım SHOW TV dizi
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